Haberler

Aksaray'da et taşıyan TIR, bariyere çarpıp devrildi; 1 ölü

Aksaray'da et taşıyan TIR, bariyere çarpıp devrildi; 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, et yüklü TIR bariyere çarparak devrildi. TIR'ın şoförü Rıza Er ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AKSARAY- Konya kara yolunda bariyere çarpıp, devrilen et yüklü TIR'ın şoförü Rıza Er (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 55'inci kilometresinde meydana geldi. Rıza Er yönetimindeki 68 BR 409 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Devrilen aracın kabininde sıkışan Er, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Er'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Rıza Er'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar