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Aksaray'da Elektrik Akımına Kapılan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da Elektrik Akımına Kapılan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
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Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, elinin prize temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.A. (13), sınıfta çantasından eşyalarını çıkardığı sırada elinin prize temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel

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