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Aksaray'da Dini Nikahlı Kadın Bıçaklandı, Oğul Polisi Aradı

Aksaray'da Dini Nikahlı Kadın Bıçaklandı, Oğul Polisi Aradı
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Aksaray'da Emre Can A., dini nikahlı eşi Tuğba K.'yi dövüp bıçaklayarak yaraladı. Oğlu M.Ç. annesinin yardım çağrısını yaparak polis çağırdı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

AKSARAY'da Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.'yi yaralı bulan oğlu M.Ç. (9) polisten yardım istedi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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