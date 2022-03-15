Aksaray'da "Dijital Çağda Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Sempozyumu" düzenlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği öncülüğünde Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi tarafından "Dijital Çağda Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Sempozyumu" düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun birinci gününde oturum başkanlığını Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yaptı.

Vali Aydoğdu, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ettiğinde öğrencilerden sempozyum fikri geldiğini ve kendisinin bu konuya olumlu baktığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında sempozyumu düzenlediklerini anlatan Aydoğdu, öğrenciler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sempozyumun birinci oturumuna Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İki gün sürecek sempozyum 3 oturumda tamamlanacak.