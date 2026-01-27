Haberler

Cinayet davasının karar duruşması sonrası 2 aile arasında kavga; 7 gözaltı

Aksaray'da bir cinayet davasının karar duruşmasında ceza kararını az bulan aileleler arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı ve 7 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da cinayet davasının karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasını az bulan aile ile sanığın ailesi arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Sarıyahşi ilçesinde 29 Aralık 2023 tarihinde Selçuk Düğer (44), aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan akrabası Fethi Düğer'i (52), tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi İsa Düğer'i (47) de yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Selçuk Düğer, bugün yargılandığı davanın karar duruşmasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verildi. Duruşmayı takip eden Düğer kardeşlerin ailesi, cezayı az bulup, Selçuk Düğer'in ailesine tepki gösterdi. İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

