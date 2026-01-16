Aksaray'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
AKSARAY'da 2 katli müstakil evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Nakkaş Mahallesi 2807 Sokakta meydana geldi. Topakkaya Şehit Erdal Akbulut İlkokulu Müdürü Okan Çelik, oturduğu binanın yanındaki 2 katli müstakil evin çatısında bir kedinin mahsur kaldığını fark edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. 2 gündür çatıda mahsur kaldığı öğrenilen kedi, beslendikten sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel