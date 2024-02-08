Aksaray'da boş arsada ölü bulundu

AKSARAY'da Hüsnü Aktaş'ın (79), boş arsada odunların yanında cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1607 Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, 112'ye bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi. Aktaş'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞARFLI