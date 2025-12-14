Bıçaklı kavgada yaralandı

AKSARAY'da Yunus K. (19), tartıştığı Yalçın G.'yi (19), bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Yunus K. ve Yalçın G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Yunus K., Yalçın G.'ye bıçakla saldırdı. Sırtından, göğsünden ve sol bacağından yaralanan Yalçın G., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Yunus K. kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın G., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Yunus K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,