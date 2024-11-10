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Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Aksaray'da bir oyun salonu önünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dere Mahallesi'ndeki bir oyun salonu önünde 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ü, Ahmet K. ve Erhan B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
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