Banyoda akıma kapılan Yusuf öldü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran yaşamını yitirdi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.
AKSARAY'da banyoda elektrik akımına kapılan Yusuf Cankurtaran (20) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Eskil ilçesi İkizce Yaylası'nda meydana geldi. Evlerinde elektrikli ısıtıcıyı açıp, banyoda duş alan Yusuf Cankurtaran, elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Cankurtaran'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel