Aksaray'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi. Yangın, apartmanda hasara yol açtı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle binayı sardı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık