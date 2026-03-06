Haberler

Aksaray'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi. Yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Aksaray'da apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle binayı sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık
