Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da Akin köyü yolunda otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Akin köyü yolunda otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da Akin köyü yolunda devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; durumu ağır olan sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan sürücü de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti

Yok böyle düet: Orhan Baba çaldı, Megastar söyledi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Hayalindeki tatil faciayla bitti! 24 yaşındaki seyahat fenomeni nehirde boğuldu

Hayalindeki tatil faciayla bitti! Genç fenomen nehirde can verdi
Park halindeyken kendi kendine hareket etti! 300 metre boyunca durdurulamadı

Kendi kendine hareket etti! Gece yarısı ortalığı birbirine kattı
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü

İsyan ateşi bir ülkeye daha sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isim ve alacağı ödül

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isim