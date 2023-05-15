Aksaray'da AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

AKSARAY'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 296 bin 566 olduğu Aksaray'da, 257 bin 666 kişi oy kullandı. 250 bin 917 oy geçerli, 6 bin 745 geçersiz sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 109 bin 790, MHP 53 bin 142, İYİ Parti 63 bin 283 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Cengiz Aydoğdu ile Hüseyin Altınsoy, MHP'den Ramazan Kaşlı, İYİ Parti'den Turan Yaldır milletvekili seçildi. Cumhur İttifakı 162 bin 932, Millet İttifakı ise 63 bin 238 oy aldı.

?1984 yılında Aksaray'da doğdu. Aksaray Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Meslek hayatına inşaat sektöründe devam etti. 25'inci dönemde MHP'den Aksaray milletvekilliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.