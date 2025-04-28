Aksaray'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Öldürüp İntihar Etti

AKSARAY'da emekli astsubay Cesur Bulanık (46), evde yaşanan tartışma sırasında oğlu Y.T.B.'yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık'ı (45) tabanca öldürüp, intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Şeh Hamit Mahallesi 3300 Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Cesur Bulanık, belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Bulanık'la tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sırasında tartışmaya şahit olan oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitleyen Cesur Bulanık, tabanca ile eşi Nazmiye Bulanık'a ateş ederek göğsünden yaraladı. Ardından tabancanın namlusunu başına dayayıp ateş etti. Silah sesini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Cesur Bulanık ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesur Bulanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silah sesini duyup şok geçiren Y.T.B. ise ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ailenin beslediği kedisi ise balkonun kenarında bekledi.

Çiftin, yaklaşık 6 ay önce Aksaray'a taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.