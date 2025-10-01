Haberler

Aksaray'da 14 Yaşındaki Çocuk Sürücü Kaçarken Yakalandı

Aksaray'da 14 Yaşındaki Çocuk Sürücü Kaçarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki çocuk sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Ehliyetsiz sürücüyü 18 bin 600 lira ceza bekliyor.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan çocuk sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki denetimlerinde 14 yaşındaki İ.O'nun kullandığı 68 AGB 506 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla kaçan sürücü, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Ehliyetsiz sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 600 lira ceza kesildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak

Eğitimde köklü değişiklik! 3 yılda mezun olma imkanı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.