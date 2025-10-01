Aksaray'da 14 Yaşındaki Çocuk Sürücü Kaçarken Yakalandı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan çocuk sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki denetimlerinde 14 yaşındaki İ.O'nun kullandığı 68 AGB 506 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla kaçan sürücü, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Ehliyetsiz sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 600 lira ceza kesildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.