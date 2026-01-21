Haberler

Aksaray'da 11 yaşındaki çocuğun tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili kuzeni tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da 11 yaşındaki H.K.'nın tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan kuzeni 18 yaşındaki B.S. tutuklandı. B.S, ifadesinde şakalaşma sırasında tüfeğin ateş aldığını savundu.

Gözaltına alınan 2 kişiden biri olan çocuğun kardeşi jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen çocuğun kuzeni B.S. (18) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.S'nin ifadesinde, şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş aldığını, öldürmek için ateş etmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Ankara'da yaşayan H.K, ailesiyle yarıyıl tatilini geçirmek için Sağlık beldesinde yaşayan anneannesinin evine gelmiş, dün komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde H.K'yi tüfekle vurulmuş halde ölü bulmuştu.

Jandarma ekipleri, B.S'yi ve çocuğun kardeşini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
