Aksaray'da kesinleşmiş 101 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aksaray'da, 52 suç kaydı olan ve hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aksaray'da hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 52 suç kaydı olan ve hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.K'yi (32), düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut