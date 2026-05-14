Aksaray'da kesinleşmiş 101 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aksaray'da hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 52 suç kaydı olan ve hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.K'yi (32), düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.