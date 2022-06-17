Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, sanayi esnafını ziyaret etti Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sanayi esnafıyla görüştüDinçer, ziyaret sonrası gazetecilere, TOKİ tarafından yapılan sanayi sitesine taşınma sürecinin tamamlandığını, gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesinin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sanayi esnafıyla görüştü Dinçer, ziyaret sonrası gazetecilere, TOKİ tarafından yapılan sanayi sitesine taşınma sürecinin tamamlandığını, gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesinin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Esnafların taleplerini aldığını belirten Dinçer, her koşulda esnafın yanında olacaklarını, süreci yakından takip edeceklerini kaydetti. AA / Adem Koçak - Güncel Evren Dinçer Aksaray Güncel Haberler

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