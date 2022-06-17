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Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, sanayi esnafını ziyaret etti

AA - Adem Koçak - Güncel
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Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, sanayi esnafını ziyaret etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sanayi esnafıyla görüştüDinçer, ziyaret sonrası gazetecilere, TOKİ tarafından yapılan sanayi sitesine taşınma sürecinin tamamlandığını, gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesinin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sanayi esnafıyla görüştü

Dinçer, ziyaret sonrası gazetecilere, TOKİ tarafından yapılan sanayi sitesine taşınma sürecinin tamamlandığını, gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesinin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Esnafların taleplerini aldığını belirten Dinçer, her koşulda esnafın yanında olacaklarını, süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

AA / Adem Koçak - Güncel

Evren Dinçer Aksaray Güncel Haberler

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