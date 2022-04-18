Aksaray - Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji verilerine göre Aksaray-Adana dolaylarında saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

KUM FIRTINASI NEDENİYLE YOLU KAPATTILAR

Özellikle Aksaray'ı Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

KONYA'DA DA ETKİLİ OLUYOR

Konya-Ereğli ve Aksaray'ı Ereğli'ye bağlayan kara yollarında da kum fırtınası yer yer etkili oluyor. İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. Öte yandan, fırtına nedeniyle ilçe merkezinde binanın çatısından uçan baca kapağı bir vatandaşı hastanelik ederken, telefon direkleri ve ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle binaların çatısından uçan maddeler nedeniyle araçlar zarar gördü.