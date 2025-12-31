Haberler

Nevşehir'de motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası

Nevşehir'de motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücü E.K'ye 6 bin 679 lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, sürücüyü yakalayarak motosikletini trafikten men etti ve adli işlem başlattı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos'ta motosiklet üstünde akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen E.K'yi yakaladı.

Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 6 bin 679 lira para cezası kesti.

Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme