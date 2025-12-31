Nevşehir'de motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası

Nevşehir'in Avanos ilçesinde motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos'ta motosiklet üstünde akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen E.K'yi yakaladı.

Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 6 bin 679 lira para cezası kesti.

Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.