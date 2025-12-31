Nevşehir'de motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücü E.K'ye 6 bin 679 lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, sürücüyü yakalayarak motosikletini trafikten men etti ve adli işlem başlattı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 679 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos'ta motosiklet üstünde akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen E.K'yi yakaladı.
Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 6 bin 679 lira para cezası kesti.
Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
