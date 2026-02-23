Aylin'in ölümünde korkunç şüphe! 'Size layık olmadım' mesajı atmıştı

Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda 12. sınıf öğrencisi Aylin Görgülü, raylara atlayarak trenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

TRENİN ÖNÜNE ATLADI

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü metro istasyonuna geldi. Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Trenin altında kalan Görgülü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda "Kardeşim ben size layık olmadım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SEVİLEN BİR ÖĞRENCİYDİ"

Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü'nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi. Aylin babası Erdem görgülü, Aylin'in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi. Görgülü'nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

