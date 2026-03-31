Haberler

Yaylada 17 yaşındaki çocuk, akranını öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki akraba arasında çıkan tartışmada biri diğerini öldürdü, ardından intihar etti. Olay sonrası yapılan müdahale ile her iki genç de hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Özcan Alasırt (17) birlikte içki içtiği akrabası Can Alasırt'ı (17) aralarında çıkan tartışmada öldürüp, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sumbas ilçesinin Bağdaş yaylasında meydana geldi. Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt ve Kadir A. (17) ile birlikte yayla evine gitti. Burada içki içen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Özcan Alasırt, otomobildeki av tüfeğini alıp, Can Alasırt'a ateş etti, ardından kendini göğsünden vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen Kadir A., jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özcan ve Can Alsarıt'ın öldüğü belirlendi.

İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen Kadir A., Özcan ile Can Alasırt'ın içki içerken kavga ettiğini, bu sırada Özcan'ın tüfekle Can'ı vurup intihar ettiğini söyledi.

Cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

Özel'den gece yarısı çok konuşulacak sosyal medya hamlesi
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

Özel'den gece yarısı çok konuşulacak sosyal medya hamlesi
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı

Bu küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi

Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi