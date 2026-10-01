AKPM'den "sağlıklı çevre hakkını" tanıyan bağlayıcı bir anlaşma hazırlanması çağrısı

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Konsey üyesi devletlere sağlıklı çevre hakkını tanıyan bağlayıcı bir anlaşma hazırlanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AKPM'nin sonbahar oturumu devam ediyor.

AKPM oturumunda, "Avrupa, en hızlı ısınan kıta: Gençlerle birlikte iklim dostu eylemi hızlandırmak" başlıklı rapor ve önerge ele alındı.

AKPM, bu rapor ve önergeyi 8 "hayır" oyuna karşı 73 "evet" oyuyla kabul etti, 6 parlamenter ise "çekimser" oy kullandı.

Önergede, bu yılki yaz aylarının iklim değişikliği sonuçlarının diğer kıtalara kıyasla Avrupa'da daha fazla görüldüğünü doğruladığı belirtilirken, yaşanabilir bir iklim, erişilebilir bir su, temiz bir hava ve çalışan ekosistemler olmazsa insan haklarının yalnızca teorik bir şey olarak kalacağı vurgulandı.

İklim değişikliğinin ölümlere neden olduğuna işaret edilen önergede, Avrupa Konseyi nezdinde sağlıklı bir çevre hakkını özerk bir insan hakkı olarak tanıyan yasal açıdan bağlayıcı bir anlaşma hazırlanması çağrısında bulunuldu.

"Gençler, gelecekleri hakkındaki kararların tasarlanmasına katkı sağlayabilmeli"

Oturumda söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, silahlı çatışmaların, jeopolitik rekabetin ve güvenlikle ilgili endişelerin iklim konusunda yapılan küresel çabaların üzerinde baskı uyguladığını söyledi.

Çelik Kanat, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla özellikle gençlerin karşı karşıya olacağını vurgulayarak, temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkının tüm politikalara yön vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi'nin sürdürülebilir tüketimin iklim direncini nasıl güçlendirebileceğini gösterdiğini belirten Çelik Kanat, Türkiye'de 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranının 2025'te yaklaşık yüzde 37'ye yükseldiğini hatırlattı.

Çelik Kanat, Türkiye'nin kasımda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını, artık iklim konusunda kararlardan uygulamaya geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerin bu sürece dahil edilmesinin önemli olduğuna işaret eden Çelik Kanat, "Gençler, gelecekleri hakkındaki kararların tasarlanmasına katkı sağlayabilmeli." dedi.

Çelik Kanat, Türkiye'de iklim elçileri projesi kapsamında üniversitelerin, gençlerin iklim konusunda farkındalığını artırmak için her yıl temsilciler belirlediğini anlatarak, COP31 kapsamında yabancı parlamenterlerin de katıldığı toplantıların düzenleneceğine dikkati çekti.

"Geç kalmışlığımızın en ağır yükünü gençler taşıyacak"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da dünyanın yaşanır bir yer olmasının tüm insan haklarının ön koşulunu teşkil ettiğini belirtti.

Bankoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) iklim değişikliği konusunda eylemsizliğin insan haklarını ihlal ettiğine hükmettiğini hatırlatarak, "Geç kalmışlığımızın en ağır yükünü gençler taşıyacak." dedi.

Gençlerin iklim krizinin sonuçlarına hayatları boyunca maruz kalacağına dikkati çeken Bankoğlu, gençlerin çoğunlukla iklim konusundaki karar süreçlerinden uzak tutulmaya devam ettiğini savundu.

Bankoğlu, iklim konusundaki eylemsizliğin gelecek nesile bırakılmaması beklentisini dile getirerek, Avrupa Konseyi bünyesinde, sağlıklı bir çevre hakkını yasal açıdan bağlayıcı şekilde güvence altına almanın zamanının geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA