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Milletvekili Gören, AKPM'de Gazzelilerin karşı karşıya kaldığı kıtlık sorununa dikkati çekti Açıklaması

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AK Parti Milletvekili Seda Gören, AKPM'de Gazze'de halkın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, insani yardımın engelsiz ulaştırılması çağrısı yaptı. Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi'nin küresel gıda krizini önlemede tarihi bir örnek olduğu vurgulandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM), gıda kamyonlarının erişiminin engellendiği Gazze'de halkın çoğunluğunun kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AKPM Genel Kurulu'nda "Kriz zamanında kalıcı gıda güvenliğini sağlamak: dayanıklılığı ve gıdaya erişimi güçlendirmek" başlıklı önerge görüşüldü.

Kriz zamanında kalıcı gıda güvenliğini sağlamaya ilişkin önergede, gıda hakkının barış zamanında olduğu gibi çatışma zamanında da geçerli olduğu vurgulanırken, peş peşe krizlerin yaşandığı mevcut küresel bağlamda bu hakkın tehlikede olduğu kaydedildi.

Önergede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Ukrayna limanlarının faaliyetlerinin engellenmesinin, küresel gıda zincirinde ciddi aksamalara ve dünya çapında gıda fiyatlarının artmasına neden olduğu belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda güvenliğini ciddi şekilde istikrarsızlaştırdığına dikkati çekilen önergede, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) ile eş güdümlü olarak yürüttüğü Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 2023'e kadar gıda ihracatının devam etmesini sağladığı kaydedildi.

AKPM'de yapılan oylamalarda, söz konusu önerge oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Oturumda söz alan Gören, "Gazze halkının çoğunluğu gerçek bir kıtlık riskiyle karşı karşıya. Tarım arazileri, hayvancılık yok edildi ve daha da kötüsü halkın en temel geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık tamamen yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Gören, Gazze halkının yaşadığı trajedinin yalnızca istatistiklere indirgenemeyeceğini, bu durumun sarsıcı bir insanlık gerçeği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"(Gazze istikametinde) Engellenen yiyecek kamyonlarının sayısından ya da günlerce açlığa mahkum edilen çocukların sayısından bahsetmeyeceğim. Sizlere Muhammed Musa Ebu Ciyab'dan bahsetmek istiyorum."

15 yaşındaki Filistinli Ebu Ciyab'ın "ailesi açlıktan ölmesin" diye balıkçılık yaptığını söyleyen Gören, "(Ebu Ciyab) 7 Haziran'da Deyr el-Belah'ta İsrail güçleri tarafından öldürüldü." dedi.

Gören, Ebu Ciyab'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen yaklaşık 240 balıkçıdan biri olduğunu kaydederek, "Değerli meslektaşlarım, Gazze'ye insani yardımın derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak bizim görevimiz." diye konuştu.

Kurulda oylanan önergeye bağlı rapor hakkında ise Gören, "Bu raporun da altını çizdiği gibi Karadeniz Tahıl Girişimi, çatışma zamanında küresel gıda krizinin önlenmesi konusunda tarihi bir örnek teşkil etti." ifadesini kullandı.

Gören, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri, gıdanın asla bir halka karşı silah olarak kullanılmadığı ve hiçbir çocuğun açlık çekmediği daha adil bir dünya inşa etmek için somut adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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