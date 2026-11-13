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AKOM İstanbul'da yarın sağanak ve fırtınaya karşı uyardı, sıcaklık 6-8 derece düşecek

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AKOM, İstanbul'a yarın girecek soğuk ve yağışlı havayla sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini, lodosun yerini poyraza bırakacağını açıkladı. Cumartesi öğleden sonra artması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına için pazar sabahına kadar tedbir çağrısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabilecek yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a yarın itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

Bu nedenle güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği tahmin ediliyor.

Halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8 derece birden azalmayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği bekleniyor.

AKOM, pazar sabah saatlerine kadar bölgede görülecek fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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