AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı: Tüm Marmara'da etkili olacak

AKOM, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodosun, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA 'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

ORTA KARADENİZ'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel