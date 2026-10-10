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Akkuyu NGS'de Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı 12 Ekim'de yapılacak

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Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de yapımı süren Akkuyu NGS'de 12 Ekim Pazartesi günü Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı yapılacağını bildirdi. Tatbikatta sirenler çalınacak, özel amaçlı araçlar hareket edecek; çevrede günlük yaşamın etkilenmeyeceği belirtildi.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), "Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı"nın yapılacağı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek tatbikat sırasında çalınacak sirenler ve sahada görev alacak özel amaçlı araçların hareketliliği, öngörülen tatbikat senaryosunun uygulanması kapsamındaki faaliyetlerin bir parçası olacağı belirtildi.

Tatbikatın Akkuyu NGS sahasının çevresindeki yerleşim yerlerinde günlük yaşamın olağan seyrini etkilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Planlı tatbikat ve eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, NGS personelinin ve ilgili birimlerin olası durumlara karşı hazırlık seviyesinin korunmasına yönelik standart uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu uygulamalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ilgili standartları ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Tatbikat kapsamında Akkuyu NGS personeli, santralin yangın güvenliği birimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek."???????

Kaynak: AA
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