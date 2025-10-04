Haberler

Akkoca Camisi, 60 Yıl Aradan Sonra Yeniden İbadete Açıldı

Akkoca Camisi, 60 Yıl Aradan Sonra Yeniden İbadete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Atabey ilçesinde 1965 yılında kapanan Akkoca Camisi, restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış törenine katılan yetkililer ve vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde tarihi Akkoca Camisi, 60 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

İlçede 1914 yılında meydana gelen depremde hasar alan camiden, 1965'e kadar ezan sesi yükseldi. 1965'te tamamen kullanılamaz hale geldiği için boşaltılan cami, Atabey İlçe Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapıldı.

Akkoca Mahallesi'nde kesme taş işçiliği ve dönemin mimarisiyle 1204-1205 yıllarında inşa edildiği değerlendirilen cami, törenle hizmete açıldı.

Atabey Kaymakamı Selami Işık, Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, İlçe Müftüsü Mehmet Çetin ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla camide namaz kılındı.

İlçe Belediye Başkanı Pehlivan, caminin onarımına belediye ve vatandaşların katkı sağladığını belirterek, caminin çevre düzenlemesini de yapacaklarını söyledi.

Onaç Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Taş, deprem sonrası caminin uzun yıllar kullanılmadığını dile getirerek, "60 yıl sonra yeniden ezan okutarak namaz kılmak bizlere nasip oldu. Çok duyguluyum." diye konuştu.

Tarih öğretmeni Necdet Yılmaz da caminin el birliğiyle daha güzel günler göreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Dilovası'nda kimya fabrikasında patlama! Can kaybı var

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.