Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren 5 kişi akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİDEN ACI HABER
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.