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Akıncılar'da YKS'ye girecek öğrencilere moral etkinliği düzenlendi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, AKHEV tarafından YKS'ye girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Kaymakam, belediye başkanı ve vakıf yetkilileri öğrencilere başarı diledi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına ( Yks ) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yücel, Başkan Sevinç ve AKHEV Vakıf Başkanı Erol Akgül, programda yaptıkları konuşmada, yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulan vakfın öneminden bahsederek, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

AKHEV yetkililerince vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılan etkinlikte, öğrencilere ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin
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