Akıncılar'da üst geçide şehit Onur Alkan'ın adı verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, şehit Onur Alkan'ın ismi üst geçide verildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin isminin Şehit Onur Alkan Üst Geçidi olarak değiştirildiğini belirtti.

Sevinç, kararın ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin isimlerini yaşatmanın önemli bir sorumluluk. Bu nedenle benzer çalışmaları sürdürüleceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin
