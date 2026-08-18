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Sivas'ta Otomobil Refüje Çıktı: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Otomobil Refüje Çıktı: Sürücü Yaralandı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde D-100 kara yolu Akıncılar-Elibüyük köyü kavşağında meydana gelen kazada, 66 yaşındaki H.A.K. idaresindeki otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

H.A.K. (66) idaresindeki 06 FL 2269 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akıncılar-Elibüyük köyü kavşağında refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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