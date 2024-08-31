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Akıncılar'da Ata Tohumuyla Yetiştirilen Manda Yüreği Domatesinin Hasadı Başladı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, ata tohumunda yetiştirilen manda yüreği cinsi domatesin hasadına başlandı. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, çiftçilerden hasat hakkında bilgiler aldı ve domatesin patentinin alınması için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, ata tohumunda yetiştirilen manda yüreği cinsi domatesin hasadına başlandı.

İlçede son yıllarda ata tohumu olarak üretimine başlanan manda yüreği cinsi domateslerin yetiştirildiği tarlayı ziyaret eden Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, çiftçilerden hasat hakkında bilgiler aldı.

Sevinç, Akıncılar'ın tarım ve sebze yetiştiriciliğinde önemli yer aldığını söyledi.

Bu yılki verimin iyi olduğunu belirten Sevinç, "Ata tohumundan üretim yapmaktayız. İnce kabuklu, içinde çekirdeği olmayan, tadı ve aroması ile çok lezzetli olan bu domateslerimiz kalp şeklinde yetişmektedir. İsmini ise bu kalp şeklinde olmasından almaktadır. Bir tanesi 1 kilonun üzerinde gelmektedir. Gübre kullanımı yapılmadığından, tamamen organik üretim yapılmaktadır." dedi.

Sevinç, domatesin patentinin alınması için çalışmalara başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Akıncıları'ın coğrafi üretimli bir ürünü olarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Zamanı geldiğinde bu ürünlerimizin organik tüp fidelerini yaparak ilçemiz çiftçimize katkıda bulunacağız. Şu anda sadece ilçemizin ve gurbetçilerimizin ihtiyacına cevap verebiliyoruz. Bir kısmını ise komşu ilçemiz Suşehri'ne ve ilimize vermekteyiz. Ayrıca otobüslerle İstanbul'da gönderim yapmaktayız. Her gün 30 ve 40 kasa İstanbul'a sevk ediliyor."

Manda yüreği domates üreticisi Salise Fidan (50) ise sonbahar mevsiminde domates tohumu aldıklarını, organik domatesleri üreterek halkın beğenisine sunduklarını belirtti.

Osman Başaran ise Akıncılar'da her türlü meyve ve sebze üretimi yapıldığını anlatarak, manda yüreği domates üretiminde de iddialı olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Sevinç Akıncılar sivas Güncel Haberler

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