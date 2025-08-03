Akıncılar Belediyesi Yeni Araçlarını Tanıttı

Akıncılar Belediyesi filosuna yeni kattığı kamyon ve minibüsün tanıtımını yaptı.

Belediye Başkanı Murat Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Araç filosunun güçlenmesiyle ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek hizmetlerin hızlanacağını belirten Sevinç, "Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte, ilçe halkına daha konforlu ve hızlı ulaşım sağlanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda belediyenin altyapı çalışmalarında da önemli bir lojistik destek sağlamış olacağız. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sevinç, kendisini destekleyenlere de teşekkür etti.