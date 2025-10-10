Akıncılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Filistin'e Yardım
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Akıncılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, topladıkları 13 bin lirayı Filistin için bağışladı. Öğrenciler, yardım kampanyasını Kaymakam Tarık Safa Kahveci'nin katıldığı bir programda İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı'na teslim etti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yardım için topladıkları paraları Filistin için bağışladı.
Akıncılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Medine Akbulut ve Rüveyda Odabaşı, Filistin için yardım kampanyası başlattı.
Öğrenciler aralarında topladıkları 13 bin lirayı Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci'nin katıldığı programla, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı'na teslim etti.
Kahveci, yardım kampanyasını düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel