Akın ve Gök'ün Uçurtma Hayalleri Gerçek Oldu

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Babalar Günü'nde, gökyüzüne uçurtma uçurmak isteyen Akın ve Gök kardeşlerin hayali gerçekleştirildi. Ankara'daki etkinlikte, çocuklar ve aileleri, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte sunulan ikramlar ve oyun alanlarıyla katılanlar, anlam dolu anlar yaşadı.

Akın ve Gök'ün uçurtma hayalleri gerçek oldu

ANKARA - Babalar Günü'nde, gökyüzüne uzanan bir çocuk dileği gerçeğe dönüştü. Babasını kaybeden Akın Türk Turan Taner ve Gök Türk Ata Taner kardeşlerin, "Gökyüzüne uçurtma uçurmak istiyoruz" sözleri bir etkinliğe ilham oldu. Gazi Parkı'nda düzenlenen uçurtma etkinliğine çok sayıda aile katıldı.

Parkta bir araya gelen çocuklar ve aileleri, uçurtmalarını hep birlikte gökyüzüne bıraktı. Rüzgarla yükselen rengarenk uçurtmalar, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Akın ve Gök kendi uçurtmasını annesiyle birlikte hazırladı. Akın ve Gök'ün annesi Gülşah Taner, "Oğlum uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştı. Bugün onun hayali gerçekleşti. Çok mutluyuz. Aynı kaderi paylaşan insanlar bugün bizimleydi. Bir çocuğun daha yüreğine dokunabildiysek ne mutlu bize. Bazen bir çocuk için sadece gökyüzüne bakmak bile yeterlidir" diyerek duygularını paylaştı.

Katılımcılara çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, çocuklar için özel oyun alanları ve müzikli aktiviteler düzenlendi. Parkta uçurtmalarla oynayan çocuklar neşeyle koşarken, ebeveynler de çocuklarının mutluluğunu izleyerek anlamlı anlar yaşadı. Vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, böyle özel ve anlamlı bir etkinlikte bir arada olmanın önemine vurgu yaptı.

Alana gelen ailelere çeşitli ikramlar sunulurken, çocuklar için oyun alanları ve müzikli etkinlikler de düzenlendi. Parkta uçurtmalarla oynayan çocuklar gönüllerince eğlenirken, etkinliğe katılan vatandaşlar, böyle anlamlı bir günde bir arada olmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Güncel
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