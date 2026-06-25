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Akın Gürlek'in açtığı davada karar onandı! Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek

Akın Gürlek'in açtığı davada karar onandı! Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Özgür Özel'e CHP genel başkanlığı görevindeyken açtığı 150 bin liralık manevi tazminat davasında verilen karar istinaf aşamasında kesinleşti. Mahkeme kararı doğrultusunda tahsil edilecek tazminatın ise Türk Kızılay'a bağışlanacağı öğrenildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 150 bin TL manevi tazminat ödeyecek.
  • İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in miting konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 20 Kasım 2025'te tazminata hükmetti.
  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Özel'in istinaf başvurusunu reddederek kararı onadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinaf aşamasında kesinleşti.

Söz konusu dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamalar sebebiyle Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

ÖZEL, BAKAN GÜRLEK'E 150 BİN TL ÖDEYECEK

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda 20 Kasım 2025 tarihinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özgür Özel, karara itiraz ederek İstinaf başvurusunda bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Özel'in itirazını reddetti ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.

KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK

Mahkeme kararı doğrultusunda tahsil edilecek 150 bin liralık manevi tazminatın, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi.

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