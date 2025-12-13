Haberler

Akın Ekici'nin sanatsal üretimleri tek başlık altında toplandı

DenizBank Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Akın Ekici, yaşamını ve eserlerini konu alan 'Renkleri Duydunuz mu?' kitabının imza günü ve söyleşisini gerçekleştirdi. Ekici, sanatın topluma hizmet anlayışına ve eserine dair düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Ressam, DenizBank Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Akın Ekici'nin üretimleri kitap olarak sanatseverlerle buluştu.

Ekici'nin yaşamını ve eserlerini konu alan "Renkleri Duydunuz mu?" eserinin imza günü ve söyleşisi, DenizBank'ın kültür sanat mekanı olan Galeri Deniz'de yapıldı.

Ekici, Meltem Kurtulan tarafından kaleme alınan eserin ortaya çıkış sürecini ve resmin hayatındaki dönüştürücü etkisini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında DenizBank'ın kültür-sanata verdiği desteğin altını çizen Ekici, sanat ve hukuk arasındaki ortak paydaya değinerek "Hukukun da sanatın da özünde topluma hizmet etme, insan yaşamına değer katma anlayışı bulunuyor. Meltem Kurtulan'ın kaleminden şekillenen bu çalışma da benim sanatçı ve hukukçu kimliğimin kesiştiği noktaları görünür kılıyor. Kitabımızın, özellikle resim sanatına ilgi duyan yetenekli gençlerimize ilham vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söyleşide konuşan Meltem Kurtulan ise eserin isminin seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu:

"Ressam Akın Ekici, renkleriyle oluşturduğu büyülü bir dille izleyicisine mesajlar veriyor. Bunu fark ettiğim an kitabın ismini koydum. 'Renklerini Duydunuz Mu?' aynı zamanda Ekici'nin sanat yolculuğunu ve hukukçu kimliğinin sanatını nasıl şekillendirdiğini irdeleyen bir kitap. Bu yönüyle bu alanda yazılmış tüm kitaplardan ayrılıyor. Onun gibi hukukçu biri olarak bende oluşturduğu etkiyi yorumlarken, resme ilgi duyan herkesin dikkatini, muhakemeyle şekillenen bir ifade biçimini görmeye, duymaya, sevmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA
