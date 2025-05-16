Akıllı Sistemlerle Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Düzenlendi

Başkentte, online eğitim platformu Bilişim Garajı tarafından, "Akıllı sistemlerle geleceği şekillendir, çevreyi ve canlıları koru" temasıyla çevre dostu teknolojilere yönelik proje yarışması düzenlendi.

TED Üniversitesinde "Hackidhon 2025" adıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenciler katıldı. Yarışmada, çevre sorunlarına teknolojiyle çözüm üreten projeler geliştirildi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmanın detaylarını paylaşan Bilişim Garajı Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Zerrin Topal, bir yıl boyunca kodlama, robotik, elektrik-elektronik gibi alanlarda eğitim alan çocukların yarışmaya davet edildiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden 150 ortaokul öğrencisinin katıldığı yarışmada, "Akıllı sistemlerle geleceği şekillendirmek" teması çerçevesinde öğrencilere bir problem durumu verildiğini belirten Topal, "Yarışmacı öğrenciler, tüm gün boyunca bu probleme yönelik proje geliştirecekler." dedi.

Yarışmaya Sivas'tan katılan ortaokul öğrencisi Serhan Ege Sarı, arkadaşlarıyla birlikte deprem anında kriz yönetimini sağlayacak bir proje hazırladıklarını anlattı.

Sarı, projenin deprem anında hareketi algılayacağını, cihaz enkaz altında kaldığında da arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.