Akif Çağatay Kılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'den bilgi alan Kılıç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" adlı fotoğrafı için oy kullandı.
Kılıç, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı fotoğraflarına oy verdi.