Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'den bilgi alan Kılıç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Kılıç, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı fotoğraflarına oy verdi.