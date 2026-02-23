Manisa'da Oyuncak Fabrikasında Yangın Çıktı

MANİSA'nın Akhisar ilçesi organize sanayi bölgesindeki oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Tesisten yükselen yoğun siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı