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Akhisar'da Unutulan Altınlar Sahibine Teslim Edildi

Akhisar'da Unutulan Altınlar Sahibine Teslim Edildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu taşıma aracında unutulan altınlar, otobüs şoförü Refik Tütüncü tarafından sahibine ulaştırıldı. Altınları düşüren yolcu, durumdan haberdar edilerek ödüllendirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu taşıma aracında unutulan altınlar, şoför tarafından sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, toplu taşıma aracında seyahat eden bir yolcu, farkında olmadan 2 Reşat ve 1 Ata altınını düşürdü.

Seferin ardından otobüsünde altınları bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Refik Tütüncü, durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, altınları Nasuh Çiftçi'nin düşürdüğünü belirledi. Yetkililerin ulaştığı Çiftçi'ye altınları şoför Tütüncü tarafından teslim edildi.

Çiftçi, çok mutlu olduğunu belirterek şoföre ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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