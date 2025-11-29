Akhisar'da TIR'a Çarpan Otomobildeki Çift Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilin TIR dorsesine çarpması sonucu 64 yaşındaki Zihni Başkan ve eşi Saadet Başkan hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde gerçekleşti ve polis, kazaya ilişkin incelemelere başladı.
Kaza, Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Zihni Başkan'ın kullandığı 35 AIL 903 plakalı otomobil, N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Dorsenin altına giren otomobildeki Zihni Başkan ile yanındaki eşi Saadet Başkan'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın sürücüsü N.O. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
