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Akhisar'da seyir halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi'nde 'J' plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, minibüs de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi. Minibüste şoför dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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