Üye Girişi
Haberler

Akhisar'da sağanak: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve iş yerini su bastı

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralıksız üç saat süren sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve iş yerini su bastı. Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ilçenin büyük bir bölümü su altında kaldı. Sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve iş yerini su bastı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de su baskını yaşanan yerlerden biri oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken hastanede de itfaiye ekipleri su tahliyesi yapıyor.

Akhisar'da sağanak: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve iş yerini su bastı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralıksız üç saat süren sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve iş yerini su bastı.

Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ilçenin büyük bir bölümü su altında kaldı. Sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve iş yerini su bastı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de su baskını yaşanan yerlerden biri oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken hastanede de itfaiye ekipleri su tahliyesi yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Gezici - Güncel

Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi su baskını Akhisar Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title