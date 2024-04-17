Akhisar'da muhtarlar için mazbata töreni düzenlendi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için mazbata töreni düzenlendi. Akhisar Ziraat Odasındaki tören, 109 mahallede görev yapacak muhtarların katılımıyla yapıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için mazbata töreni düzenlendi.
Akhisar Ziraat Odasındaki tören, 109 mahallede görev yapacak muhtarların katılımıyla yapıldı.
Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.