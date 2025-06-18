Akhisar'da Menfeze Düşen Otomobilde 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası ise yaralandı.

Elif Vural (42) idaresindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, Akhisar-Sındırgı kara yolunun Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkisinde kontrolden çıkarak yolun solundaki menfeze düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Elif Vural ile eşi Mehmet Ali Vural (52) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan 12 yaşındaki çocukları Şimal Vural ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vural'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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