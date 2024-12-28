Akhisar'da Kaçakçılık Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskında 78 litre sahte alkol, 40 bin makaron, 25 kilogram tütün ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin iş yeri ve evinde kaçak ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 78 litre sahte alkol, 40 bin makaron, 25 kilogram tütün ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
H.C.K. gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel