Akhisar'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen anma programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve deprem hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla sunum yapıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.
Akhisar Belediyesi tarafından Park İçi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaymakam Mustafa Can'ın da katıldığı anmada afet konusunda farkındalık oluşturmak için sunum yapıldı, ortaokul öğrencilerinin yaptığı deprem konulu resimler sergilendi.