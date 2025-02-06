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Akhisar'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni

Akhisar'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen anma programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve deprem hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla sunum yapıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.

Akhisar Belediyesi tarafından Park İçi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaymakam Mustafa Can'ın da katıldığı anmada afet konusunda farkındalık oluşturmak için sunum yapıldı, ortaokul öğrencilerinin yaptığı deprem konulu resimler sergilendi.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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