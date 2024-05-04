Akhisar'da Çalıntı Motosiklet Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldığı motosikleti internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ruhsatsız ve plakasız olarak motosikleti satmaya çalıştığı belirlendi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla ruhsatsız ve plakasız olarak satmaya çalıştığını belirleyen ekipler takip sonucu F.B'yi (24) gözaltına aldı.